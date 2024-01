L'AZ Alkmaar arrache un partage pour la première de Maarten Martens

L'AZ Alkmaar, dirigé pour la première fois en compétition officielle par Maarten Martens, a décroché un partage in extremis lors de la réception du PEC Zwolle (2-2) à l'occasion de la 18e journée d'Eredivisie samedi soir.

Le premier but de la rencontre a été inscrit par les visiteurs grâce à une réalisation de Lennart Thy (57e, 0-1). L'AZ a réussi à égaliser dans le dernier quart d'heure sur un penalty de Vangelis Pavlidis (77e, 1-1) avant de voir la fin du match s'emballer. Odysseus Velanas et le PEC Zwolle ont pensé avoir fait le plus dur pour s'offrir la victoire (86e, 1-2) avant de voir Sven Mijnans offrir un point dans les dernières secondes aux locaux (90e+4, 2-2).

Plus tôt dans la journée, Twente s'est incliné sur le terrain de Nimègue (1-0) avec un but de Calvin Verdonk (49e). Titulaire, Alec Van Hoorenbeeck a écopé d'un carton jaune.