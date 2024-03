L'AZ Alkmaar de Maarten Martens cale à Rotterdam

Après avoir longtemps mené au score, l'AZ Alkmaar a concédé un partage au Sparta Rotterdam avec un but d'Arno Verschueren (1-1) à l'occasion de la 24e journée d'Eredivisie aux Pays-Bas samedi soir.

Les hommes de Maarten Martens ont pris l'avantage avec un but de Yukinari Sugawara (25e, 0-1) avant de voir Arno Verschueren égaliser avant le dernier quart d'heure (74e, 1-1).

Plus tôt dans la soirée, Go Ahead Eagles s'est imposé lors de la réception de Waalwijk (1-0) avec un but signé Jakob Breum (61e).