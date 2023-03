L'AZ Alkmaar et Vanheusden éliminent la Lazio et se qualifient pour les quarts

L'AZ Alkmaar, l'OGC Nice et West Ham ont décroché leur ticket respectif pour les quarts de finale de la Conference League jeudi soir.

L'AZ Alkmaar et Zinho Vanheusden, resté sur le banc toute la rencontre, ont éliminé les Romains de la Lazio (2-1). La Lazio a ouvert le score grâce à un but de Felipe Anderson (0-1, 21e) avant de voir les Néerlandais revenir à égalité (1-1, 28e). L'AZ aura attendu l'heure de jeu pour prendre les devants sur un but de Pavlidis Vangelis (2-1, 62e).

De son côté, l'OGC Nice a assuré à domicile face au Sheriff Tiraspol (3-1). Les Français ont pu compter sur un but de Gaetan Laborde (1-0, 30e) en première période pour prendre un léger avantage. La deuxième mi-temps commençait sur les chapeaux de roues puisque les deux équipes ont marqué en l'espace de deux minutes : Teremas Moffi pour Nice (2-0, 53e) et l'ancien joueur du Standard Abdoul Tapsoba (2-1, 55e). L'OGC a définitivement plié la rencontre avec un but de Bilal Brahimi (3-1, 79e).