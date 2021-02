Le 8e de finale aller entre Leipzig et Liverpool se jouera à Budapest

(Belga) Le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre Leipzig et Liverpool aura finalement lieu à Budapest, a confirmé dimanche l'Union européenne de football (UEFA).

En début de semaine, le club allemand avait introduit pour Liverpool une demande d'entrée sur le territoire allemand en vue de la rencontre prévue le 16 février. Une demande refusée par les autorités allemandes qui ont interdit l'entrée sur le territoire de voyageurs en provenance de pays où circulent actuellement des variants du coronavirus. "L'UEFA peut confirmer que le match des 8es de finale de la Ligue des Champions entre Leipzig et Liverpool aura lieu à la Puskas Arena à Budapest", a écrit l'UEFA dans son communiqué, précisant que le match aura lieu comme prévu le mardi 16 février à 21h00. "L'UEFA aimerait remercier le RB Leipzig et Liverpool pour leur coopération dans le but de trouver une solution mais aussi la fédération hongroise de football pour son soutien et son accord pour accueillir la rencontre." (Belga)