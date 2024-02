"Le ballon ne veut pas rouler pour nous", regrette Julien De Sart

Dominateurs, les Buffalos sont tombés sur un adversaire qui a su faire preuve de réalisme. "Ce match, c'est un peu l'histoire de notre période actuelle. C'est encore un match où nous avons l'impression d'être meilleur que l'adversaire, où nous dominons mais l'efficacité défensive et offensive ne sont pas au rendez-vous. On prend un but venu de nulle part. De l'autre côté, nous avons des dizaines de situations mais le ballon ne veut pas rouler pour nous. Tout le monde était déçu dans le vestiaire et c'est bon signe qu'il y a toujours cette rage de vaincre. Il faudra construire là-dessus pour le match retour."

Un match retour que le capitaine gantois, en l'absence de Sven Kums, manquera à cause d'un carton jaune reçu dans les arrêts de jeu. "Malheureusement, je n'étais pas au courant. Je le prends pour moi mais je l'ai aussi fait savoir au staff qui ne m'a pas informé. Je vais rater un match important et ça m'énerve."