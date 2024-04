Le Bayer Leverkusen décroche son premier titre et met fin à l'hégémonie du Bayern

Le Bayer Leverkusen est devenu champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire grâce à sa victoire 5-0 contre le Werder Brême dimanche. Le 'Meisterschale' vient récompenser une saison à tout point de vue historique des hommes de Xabi Alonso, qui sont toujours invaincus cette saison et encore en lice sur deux autres fronts, la Coupe d'Allemagne et l'Europa League.

Le Bayer met ainsi un terme à une autre série impressionnante, celle du Bayern Munich. Les Bavarois restaient sur onze titres consécutifs de champions d'Allemagne. Ce qui signifie qu'il faut remonter à 2012 et à la victoire du Borussia Dortmund pour trouver la trace d'un autre vainqueur au palmarès de la Bundesliga. Champion in extremis la saison passée, le Bayern a connu une saison compliquée cette année, loin de ses standards habituels. Les performances de Leverkusen ont fait le reste, tuant rapidement le suspense en Bundesliga.

Vainqueur, entre autres de la Coupe du monde 2010, de l'Euro 2008 et 2012 et de deux Ligues des Champions comme joueur, Xabi Alonso prouve qu'il a réussi sa reconversion comme entraîneur, une nouvelle carrière commencée en s'occupant des jeunes du Real Madrid et de l'équipe B de la Real Sociedad. Courtisé par de grosses écuries européennes, il a déjà confirmé qu'il restera à Leverkusen la saison prochaine.