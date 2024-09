Le Bayern de Kompany déroule, Aston Villa renversant avec Tielemans et Onana

Les hommes de Kompany menaient déjà 0-3 après 13 minutes grâce à Jamal Musiala (1re), Harry Kane (7e) et un but contre son camp de Nicolai Remberg (13e). Kane (43e) a marqué le 4e but avant la pause. Michael Olise (65e) a porté le score à 0-5 avant le but d'Armin Gigovic (82e). Kane (90e+1), sur penalty, a fixé le score à 1-6.

Le Bayern est la seule équipe à compter trois victoires en trois rencontres et prend donc seul la tête de la Bundesliga.

En Angleterre, où l'on disputait la 4e journée, Aston Villa a battu 3-2 Everton après avoir été mené 0-2. Youri Tielemans a joué toute la rencontre tandis qu'Amadou Onana a été remplacé à la pause contre son ancien club. En face, Orel Mangala est monté à la 64e minute. Everton a mené grâce à Dwight McNeil (16e) et Dominic Calvert-Lewin (27e). Aston Villa est revenu dans le match via un doublé d'Ollie Watkins (36e et 58e). Jhon Duran (76e) a offert la victoire aux 'Villans'.