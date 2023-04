Le Bayern devra composer sans Davies, après une déchirure musculaire à la cuisse gauche

Dans une course sur son côté gauche en début de match à Mayence, Davies s'est arrêtée en se tenant la cuisse gauche et a été remplacé dans la foulée par le Marocain Noussair Mazraoui. Le Bayern Munich a désormais clarifié la nature de cette blessure. "Le Canadien de 22 ans s'est blessé contre Mayence et souffre d'une déchirure musculaire à l'arrière de la cuisse gauche. C'est ce qu'ont révélé les examens médicaux", a expliqué le communiqué publié dimanche.

Les chances de revoir le Canadien sous le maillot bavarois cette saison sont maigres, alors que la dernière journée aura lieu dans un peu plus d'un mois, le 27 mai prochain. Le club n'a cependant pas précisé l'absence estimée de son défenseur.