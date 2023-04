Le Bayern et Dortmund ne parviennent pas à remporter leur match respectif

Le Bayern Munich recevait Hoffenheim et a marqué le 1er but par l'intermédiaire de Benjamin Pavard (17e) avant de se faire rejoindre en 2e mi-temps avec l'égalisation d'Andrej Kramaric (71e). Les Bavarois ont tenté 21 frappes sans réussir à prendre l'avantage. Le contexte était particulier pour le champion d'Allemagne et actuel leader: après la déroute face à Manchester City mardi en Ligue des Champions(3-0), Sadio Mané aurait eu une altercation avec son coéquipier Leroy Sané, et l'aurait giflé. Le club a écarté l'attaquant sénégalais avant ce match contre Hoffenheim et lui a infligé une amende.

Le Borussia Dortmund se déplaçait à Stuttgart et s'est fait remonter deux fois au score dans un scénario fou. Les Borussen menaient 2-0 (Haller, 26e, Malen, 33e) jusqu'à la 78e minute et un but de Coulibaly, puis une égalisation de Vagnoman à la 84e. Dortmund a repris l'avantage dans le temps additionnel (Reyna, 90e+2) mais s'est encore fait rejoindre (Wamangituka, 90e+7) dans les tous derniers instants de la partie.