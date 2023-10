Le Bayern étrille Darmstadt, Arne Engels offre la victoire à Augsbourg contre Wolfsbourg

En effet, le premier acte a été marqué par trois cartons rouge. Le premier pour Joshua Kimmich et le Bayern, les deux autres pénalisant Darmstadt avec les exclusions de Klaus Gjasula et Matej Maglica. À dix contre neuf, le FCB a déroulé en deuxième mi-temps avec un triplé d'Harry Kane (51e, 69e et 88e), un doublé de Sané (56e et 64e), un doublé de Jamal Musiala (60e et 76e) et un but de Thomas Muller (71e).

Avec Neuer de retour, le Bayern prend provisoirement la tête avec 23 points, et Darmstadt flirte avec la zone rouge, 14e avec 7 points.