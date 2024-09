Le Bayern étrille Zagreb, premier but pour Debast, débuts réussis pour le Real

Vincent Kompany a réussi ses débuts en Ligue des Champions avec le Bayern. Lors de la première journée de la phase de ligue mardi, les Bavarois ont étrillé le Dinamo Zagreb 9-2 à Munich, avec un quadruplé d'Harry Kane (19e, 57e, 73e, 78e), un doublé de Michael Olise (38e, 61e) et des buts de Raphaël Guerreiro (33e), Leroy Sané (85e) et Leon Goretzka (90e+2).

Deux Diables Rouges étaient opposés au même moment à Lisbonne: Zeno Debast (Sporting) et Thomas Meunier (Lille). Les Lisboètes se sont imposés 2-0. Ils ont ouvert le score via Viktor Gyokeres (38e) et le LOSC a été réduit à dix juste ensuite après l'expulsion d'Angel Gomes (40e). En seconde période, Debast a inscrit le premier but de sa carrière professionnelle, d'une magnifique frappe des 25 mètres en une touche (65e). Debast a été averti (86e) et Meunier a été remplacé (64e).

Vainqueur sortant de la Ligue des Champions, le Real Madrid a réussi son entrée dans la compétition en battant Stuttgart 3-1 en Espagne. Kylian Mbappé (46e) a marqué le premier but de la partie mais l'ancien de l'Union Saint-Gilloise Deniz Undav a égalisé (68e). Antonio Rudiger (83e) et Endrick (90e+5) ont finalement permis au Real de l'emporter. Auteur de quelques bons arrêts, Thibaut Courtois gardait les buts des Merengue.