Le Bayern inaugure une statue en l'honneur de Gerd Müller à l'Allianz Arena

La statue en bronze, qui est une fois et demie plus grande que nature, mesure au total 4,2 mètres sur sa base en losange et pèse environ une tonne. Elle représente Müller dans sa pose emblématique de célébration, les deux bras levés.

Le financement de la sculpture de l'artiste Karel Fron a été organisé par la Fondation Kurt Landauer, qui a utilisé les dons des supporters du Bayern et des clubs de supporters.