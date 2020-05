Le Bayern, l'Inter et le Real vont organiser une "Solidarity Cup" en 2021

(Belga) Le Bayern Munich, l'Inter Milan et le Real Madrid organiseront une 'European Solidarity Cup' en 2021, ont annoncé mardi les trois clubs. Chaque équipe jouera un match à domicile et un à l'extérieur. Les recettes des trois matchs seront reversées à des services médicaux en Italie et en Espagne.

Dans un communiqué, les trois clubs expliquent organiser ce tournoi "par solidarité et pour souligner l'importance de la cohésion en Europe". En fonction du calendrier de la saison prochaine et de quand les matchs pourront être joués devant des spectateurs, les équipes s'affronteront dans un tournoi, avec un match programmé dans chaque ville: Real-Inter se disputera à Madrid, Inter-Bayern à Milan et Bayern-Real à Munich. Lors de chaque match, le club hôte invitera une représentation du personnel médical. "Les trois clubs veulent montrer à ces héros notre reconnaissance, notre respect et notre gratitude", soulignent-ils. (Belga)