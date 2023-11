Le Bayern Munich prolonge les contrats de ses gardiens Manuel Neuer et Sven Ulreich

Le Bayern Munich a annoncé mardi la prolongation des contrats de ses gardiens de but Manuel Neuer et Sven Ulreich. Tous deux sont désormais liés jusqu'en juin 2025.

"Manuel Neuer et Sven Ulreich forment tout simplement une "Dream Team". C'est un plaisir de les observer dans leur travail quotidien. Ils se soutiennent et se motivent mutuellement et incarnent les valeurs qui caractérisent le FC Bayern. Ils ne sont pas seulement des collègues, mais aussi des amis, et leur fair-play mutuel est exemplaire", a expliqué le CEO du club bavarois Jan-Christian Dreesen.

Neuer est arrivé à Munich en 2011 en provenance de Schalke. Il est devenu le capitaine de l'équipe en 2017. Il a disputé à ce jour 494 rencontres. Âgé de 37 ans, Neuer a souffert d'une fracture de la jambe en, décembre 2022 juste après la Coupe du monde et a été absent des terrains pendant dix mois. Il a effectué son retour fin octobre.