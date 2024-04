Le Bayern Munich s'impose face à Arsenal et se qualifie pour les demi-finales

Harry Kane s'est procuré la première opportunité du match, pour les Bavarois, en plaçant un envoi à côté du but sur un centre de Kimmich (4e). 20 minutes plus tard, Mazraoui a tenté une percée sur le flanc gauche, forçant un tacle de Ben White, qui n'était pas loin de tromper son propre gardien Raya (23e).

Ce même Raya a ensuite arrêté un envoi à distance de Musiala (24e). Manuel Neuer a répondu par des arrêts sur une frappe de Martin Odegaard, légèrement déviée (29e) et sur une reprise qui manquait de conviction de Martinelli, qu'il a pu facilement capter (31e). La mi-temps était sifflée sur le score de 0-0.

Le Bayern a repris la deuxième mi-temps en touchant la barre transversale via Goretzka, d'une tête intelligemment placée (46e). Les Bavarois ont insisté et ont fini par ouvrir le score grâce à Joshua Kimmich, qui a repris un centre de Guerreiro, d'une tête puissante et imparable pour David Raya (63e).

Odegaard s'est encore procuré une dernière opportunité pour les Gunners et a forcé l'arrêt de Neuer (88e), auteur d'un bon match et qui a permis de conserver le score et la qualification pour son équipe.