Le Bayern ne recrutera pas Jérôme Boateng, qui était en test

Ancien de la maison bavaroise de 2011 à 2021 et double vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern (2013 et 2020), Jérôme Boateng est libre depuis l'expiration de son contrat à Lyon le 30 juin 2023. Depuis dimanche, il s'entraînait avec le Bayern, qui se trouvait dans une "situation d'urgence en défense centrale" en raison des blessures de ses trois défenseurs centraux, le Français Dayot Upamecano, le Néerlandais Matthijs De Ligt et le Sud-Coréen Kim Min-jae. Upamecano et Kim sont à nouveau disponibles alors que De Ligt est "en bonne voie de guérison".

"Compte tenu de tous ces aspects, le Bayern a décidé de ne pas recruter Jérôme Boateng", a expliqué le champion d'Allemagne en début de soirée, offrant toutefois la possibilité au défenseur "d'entretenir sa condition physique au sein du club".