Le Beerschot, Beveren, Zulte Waregem et le Lierse font respecter la hiérarchie

Le Beerschot a eu de la peine à venir à bout de Lokeren-Temse. Les Anversois, tenus en échec après 90 minutes (3-3) et sans savoir faire la différence en prolongations, ont dû disputer les tirs au but (5-3) pour arracher leur ticket contre les amateurs de Nationale 1. Beveren s'est contenté d'une courte victoire sur le terrain de Virton (0-1), ancien pensionnaire de Challenger Pro League.

Les Francs Borains se sont largement imposés à Tongres (1-4), club de D2 amateurs, avec un but notamment de Teddy Chevalier. Zulte Waregem n'a pas tremblé non plus contre le KFC Sint-Lenaarts, de D3 amateurs (4-1). Le Lierse a disposé 3-0 de Ninove (D2 amateurs) grâce à un doublé de Jens Cools et le Patro Eisden a écarté Hoogstraten (0-2) avec un doublé de Sigurdarson.