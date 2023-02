Le Beerschot est tenu en échec par le RSCA Futures pour débuter la deuxième phase

Parmi les principaux candidats à la montée avec le RWDM et Beveren, le Beerschot a manqué d'inspiration contre les jeunes Anderlechtois. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui se sont montrés les plus dangereux, Lucas Stassin voyant de nombreuses tentatives repoussées par un Lathouwers impérial.

Le trio offensif anversois de Thorisson, Baeten et Verlinden a tenté de percer la ligne défensive adverse, mais Vercauteren n'a été que très peu mis à contribution, au contraire de son homologue du Beerschot. Battu lors des deux dernières journées de la phase classique par le RWDM et le Lierse, le club anversois n'a pris que 4 points au cours des six derniers matchs de championnat.

Après la victoire du Club NXT samedi contre Beveren (3-0), le Beerschot revient seulement à hauteur des jeunes Brugeois avec 39 points, derrière Beveren (43 points). Le RWDM (46 points), qui reçoit le Lierse à 19h15, a l'occasion de creuser l'écart sur ses concurrents.