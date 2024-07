Le Beerschot et Louvain ne marquent pas et poursuivent la série de partages

Le Beerschot, champion en titre de Challenger Pro League, accueillait Oud-Heverlee Louvain, ce samedi à 18h15. Aucune des deux formations n'est parvenue à inscrire le moindre but, les deux se quittant sur un 0-0 peu spectaculaire.

Pour son retour au sein de l'élite, le Beerschot, au Kiel, a essayé de mettre la main sur la rencontre. Mais si les Rats ont relativement dominé la première période, sans occasion à se mettre sous la dent. La seule action dangereuse était à mettre à l'actif de l'attaquant thaïlandais d'OHL, Suphanat Mueanta, qui pensait ouvrir la marque un peu avant la demi-heure, mais il était, à juste titre, signalé hors-jeu.

Les Louvanistes montaient en puissance en seconde période et inversaient la tendance en mettant de plus en plus la pression sur les locaux. Le Beerschot y répondait à partir de l'heure de jeu, mais OHL reprenait la main dans le dernier quart d'heure. Toutefois, cette pression restait stérile des deux côtés. En fin de match, Louvain ne passait pas loin, mais le portier du Beerschot sauvait les meubles (90e).