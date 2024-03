Le Beerschot sauve un point à Dender dans le temps additionnel

Kobe Cools a ouvert la marque juste après le retour des vestiaires, d'un geste acrobatique sur un coup franc botté par Olivier Myny (1-0, 47e). Le Beerschot n'a pas réussi à se procurer d'occasions franches pour égaliser, mais il s'en est finalement sorti, lui aussi sur phase arrêtée. Weymans a botté un coup franc en direction du petit rectangle et le ballon a terminé sa course au fond des filets sans avoir été touché (1-1, 90e+2).

Le 'Bee' reste sur un 2 sur 9 (5 sur 15), mais il demeure dans les deux premières places du classement synonymes de promotion directe. À 2 unités pointe désormais Lommel (42 points), suivi de Zulte Waregem et du Patro Eisden (40 points). Dender referme le top 6 avec 39 unités, 3 de plus que Liège et Beveren.