Le Beerschot s'impose à Waregem, le FC Seraing partage au Club NXT

Au classement, le Beerschot conserve la tête avec 50 points pour 46 à Deinze et 45 à Lommel qui doivent jouer samedi. Patro Eisden (44pts, 4e) passe devant Zulte (43 points, 5e). Beveren est 8e (39pts), le Club NXT 9e (34pts) et Seraing 16e (23pts) et avant-dernier.

Au Beerschot, le capitaine Ryan Sanusi a fait sa rentrée après quelques semaines d'absence. Cela n'a pas empêché Alioune Ndour et la ligne médiane de Waregem d'avoir plus d'initiatives. L'Essevee a même hérité de la première grosse occasion.Christian Brüls s'est présenté devant le gardien Davor Matijas, qui s'est impeccablement interposé (19e). Les Rats ont ensuite pris le dessus mais Marco Weymans a vu son tir repoussé par Ortwin De Wolf (37e) et Mardochee Nzita a trouvé le poteau (44e).