Le Beerschot s'incline à domicile face à Deinze et cède la première place à Zulte Waregem

Réduit à neuf suite aux exclusions de Thibaud Verlinden (35e) et de Mardochee Nzita (59e), le Beerschot s'est incliné 1-2 à domicile face à Deinze dans un match comptant pour la 15e journée de la Challenger Pro League. Au classement, les Rats se retrouvent 2e avec 29 points tout comme Zulte Waregem (1er). Deinze, qui a perdu Kenneth Schuermans (75e), est 3e (26 points).

Le Beerschot dominait la partie quand Verlinden a reçu sa deuxième carte jaune pour avoir pris Gaëtan Hendrickx par le cou (35e). Bien qu'en infériorité numérique, les Rats ne se sont pas résignés et ont dessiné les plus beaux mouvements.

Si, après la pause, Deinze s'est montré plus incisif, le Beerschot a pris les devants par Tom Reyners avec la complicité du gardien adverse Nacho Miras (50e, 1-0). Les Tigers ont vite répliqué et Jellert van Landschoot a égalisé d'un tir à distance (57e, 1-1). Les esprits se sont encore échauffés quand Nzita a pris une deuxième carte jaune pour avoir adressé un coup en arrière à Hendrick (59e) et lorsque sur un tir de Hendrick dévié par Derick Tshimanga, Deinze a pris l'avantage (69e, 1-2).