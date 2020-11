Le Beerschot vient à bout du Sporting d'Anderlecht et s'installe dans le top 4 de la Jupiler Pro League

(Belga) Le Beerschot a battu le Sporting d'Anderlecht (2-1) dans le choc de la 13e journée de Jupiler Pro League, dimanche en début d'après-midi. Les Anversois, grâce à des buts d'Ismaila Coulibaly (29e) et de l'inévitable Raphael Holzhauser (50e), se sont imposés et ont repris, provisoirement, la 2e place du championnat.

Malgré une occasion anderlechtoise signée Percy Tau, ce sont les Anversois qui se sont procurés les meilleurs possibilités avant l'ouverture du score via Ismaila Coulibaly et Tarik Tissoudali. Tissoudali a récupéré très haut le ballon dans les pieds de Yari Verschaeren avant de le glisser à Coulibaly dont la frappe puissante est passée entre les jambes de Wellenreuther (1-0, 29e). Monté à la mi-temps à la place de Verschaeren, Michael Vlap a lancé la révolte anderlechtoise avec une énorme occasion (46e). Mais dans la foulée, Hannes Delcroix a commis une faute dans sa surface, permettant à Raphael Holzhauser de concrétiser, en deux temps, son penalty (2-0, 50e). L'Autrichien, aussi doué techniquement que grand (1m93), avait déjà fait parler ses qualités en envoyant deux corners rentrants sur la transversale en première mi-temps. En 13 matches, Holzhauser a marqué 10 buts et délivré 8 assists. Le RSCA, qui n'avait cadré qu'une fois à la 82e minute, a touché le poteau sur une frappe de Lukas Nmecha (84e). Trois minutes plus tard, l'attaquant allemand, bien lancé par Paul Mukairu, a réduit l'écart d'une frappe de l'extérieur du pied (2-1, 87e). Malgré un rush final, Anderlecht n'est pas parvenu à arracher le point du partage. Au classement, l'équipe d'Hernan Losada est deuxième avec 25 points, une longueur derrière le Club de Bruges. Charleroi, qui compte deux matches de moins, est 3e avec 23 unités. Le Sporting bruxellois de Vincent Kompany, qui restait sur quatre matches sans défaite, est 7e avec 21 points. La suite du programme verra Zulte Waregem défier Malines (16h), Charleroi accueillir La Gantoise (18h15) et Genk recevoir Mouscron (20h45). (Belga)