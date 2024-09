Le Borussia Dortmund de Nuri Sahin "en confiance" avant d'affronter le Club Bruges

Lors de la dernière édition, Dortmund avait atteint de manière surprenante la finale de la Ligue des Champions, mais avait été battu par le Real Madrid. "Nous voulons aller le plus loin possible. En tant que finaliste malheureux, nous sommes en confiance," a affirmé l'entraîneur avec ambition.

Le Club Bruges, après un début compliqué en championnat avec seulement un point sur neuf, s'est bien ressaisi avec quatre victoires consécutives. "Depuis que nous savons que nous affronterons le Club, nous avons regardé de nombreux matchs de cette équipe. Bruges a un style de jeu clair et des principes bien définis. C'est une bonne équipe," a conclu Sahin.

Pour Emre Can, ce nouveau format de la Ligue des Champions est également inédit. "Personne ne sait combien de points seront nécessaires pour se qualifier," a déclaré le milieu de terrain de 30 ans. "Chaque but va compter et nous espérons obtenir notre première victoire demain."