Le Bosnien Irfan Peljto arbitre de Club Bruges-Borussia Dortmund

Le Bosnien Irfan Peljto a été désigné par l'Union européenne de football (UEFA) pour arbitrer le match de mercredi soir (21h) entre le Club Bruges et le Borussia Dortmund, lors de la première journée de la nouvelle phase de ligue de la Ligue des Champions.

Âgé de 40 ans, Peljto arbitre au plus haut niveau en Bosnie-Herzégovine depuis fin 2012 et est devenu arbitre FIFA en 2015. En juin 2019, il a dirigé son premier match international lors de Belgique-Kazakhstan (3-0). En juin 2022, il a arbitré la rencontre de Ligue des Nations entre la Pologne et les Diables Rouges (0-1).

Peljto a déjà dirigé cinq rencontres européennes impliquant quatre clubs belges. En novembre 2019, il a officié lors du partage 0-0 entre Saint-Etienne et La Gantoise en phase de groupes de l'Europa League et deux ans plus tard, lors de la défaite 0-3 de l'Antwerp contre Fenerbahçe.