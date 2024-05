Le Brésil préféré à la candidature Belgique-Pays-Bas-Allemagne pour organiser le Mondial

Le Brésil organisera la Coupe du monde féminine de football. La candidature brésilienne a été préférée à celle conjointe de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne, baptisée "BNG", lors lors du vote qui s'est tenu vendredi à l'occasion du congrès de la FIFA, l'instance mondiale du football, à Bangkok, en Thaïlande.

La candidature commune de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne et celle du Brésil étaient les deux dernières encore en lice, après le retrait du Mexique et des États-Unis, qui voulaient aussi organiser conjointement le tournoi.

Il s'agira du premier Mondial féminin organisé en Amérique du Sud. Le Brésil avait déjà été le pays hôte du tournoi masculin en 1950 et 2014.