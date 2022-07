Le Brésil remporte la Copa America féminine en battant la Colombie en finale

(Belga) Le Brésil a décroché samedi la Copa America féminine en l'emportant 1-0 en finale contre la Colombie, qui jouait devant plus de 20.000 de ses supporters à Bucaramanga dans le nord-est du pays.

Debinha a inscrit le but de la victoire sur penalty à la 39e minute pour les Brésiliennes, qui auront réussi un impressionnant carton plein dans le tournoi continental avec six victoires en six matches, assortis de 20 buts marqués sans aucun encaissé. La Canarinha a ainsi encore fait prévaloir son écrasante domination régionale en remportant sa 8e Copa America en neuf éditions (seule celle de 2006 lui a échappé, avec une défaite en finale face à l'Argentine). La Suédoise Pia Sundhage, sélectionneuse du Brésil depuis trois ans, ajoute pour sa part un titre à son palmarès qui compte aussi deux médailles d'or olympiques glanées à la tête de l'équipe des Etats-Unis en 2008 et 2012. Pour cette Copa en Colombie, les expérimentées stars Marta (36 ans, blessure), Formiga (44 ans, retraite internationale) et Cristiane (37 ans, choix technique) ne figuraient pas dans le groupe brésilien pour la première fois en 20 ans. Le Brésil et la Colombie, en ayant accédé à la finale, s'étaient qualifiés à la fois pour la Coupe du monde 2023, prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande, et les Jeux olympiques de Paris 2024. Le troisième billet qualificatif pour le Mondial 2023 a été obtenu vendredi par l'Argentine, vainqueur du Paraguay 3-1 dans le match pour la 3e place. Le Paraguay et le Chili peuvent encore y prétendre par l'intermédiaire des barrages de février. (Belga)