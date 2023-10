Le Brésilien Zago nouveau sélectionneur d'une Bolivie en quête de résultats

Zago, 54 ans, a reconnu arriver "dans un moment compliqué pour La Verde", heureux toutefois de cette "opportunité importante dans (s)a carrière". Il a été champion avec Bolivar, le club de la capitale La Paz en 2022, et avait été renvoyé en milieu de saison du club brésilien de Coritiba, actuellement 19e du championnat, pour insuffisance de résultats.

Engagé en août 2022, Costas, 60 ans, n'aura passé que 14 mois à la tête de la sélection actuelle lanterne rouge avec zéro point, deux buts marqués et onze encaissés, et des défaites à domicile 3-0 contre l'Argentine et 2-1 contre l'Equateur, et 5-1 au Brésil et 1-0 au Paraguay.