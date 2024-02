Le Burkina Faso et son sélectionneur Hubert Velud se séparent

Le comité dit avoir "fait le constat d'un bilan en deçà des attentes du peuple burkinabé", après l'élimination des Étalons en 8e de finale de la CAN face au Mali (2-1). Il "constituera dans les plus brefs délais un encadrement technique compétent", avec des "objectifs impératifs de succès", se projetant vers les "éliminatoires de la Coupe du monde 2026" et ceux de la CAN 2025, organisée au Maroc.

Hubert Velud, âgé de 64 ans, avait remplacé le Burkinabé Kamou Malo en avril 2022, pour une durée de deux ans. Il avait auparavant dirigé les équipes nationales du Togo et du Soudan, et remporté la Coupe de la Confédération africaine en 2016 avec le club congolais du Tout Puissant Mazembé.