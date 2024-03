Le Burnley de Vincent Kompany a longtemps cru à la victoire mais partage contre West Ham

Les Clarets ont creusé l'écart grâce à un missile de David Datro Fofana (11e, 0-1) et à un autogoal de Konstantinos Mavropanos (45e+1, 0-2).La seconde période a mal commencé pour Burnley: se retrouvant face au gardien adverse suite à une série de dribbles, Lucas Paqueta a réduit l'écart (46e, 1-2). Les Hammers ont été nettement plus menaçants et ont arraché l'égalisation par Danny Ings (90e+2, 2-2), A Burnley, Hannes Delcroix est monté au jeu (68e) tandis que Manuel Benson et Mike Tresor sont restés sur le banc.

A Aston Villa, Tottenham a remporté 0-4 un duel potentiellement décisif dans la course pour la qualification en Ligue des Champions. Chez les perdants, Youri Tielemans a été remplacé (58e). James Maddison (50e), Brennan Johnson (53e), Son Heung-Min (90e+1)et Timo Werner (90e+4) ont fait vivre à Villa un après-midi atroce. Une contre-performance qui aura des suites puisque son capitaine, John McGinn, a été exclu (65e) Malgré cette défaite, les Villans restent 4e avec 55 points, deux de plus que les Spurs (5e) qui ont joué un match de moins.