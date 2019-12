Le buteur de Salzbourg Haaland débarque au Borussia Dortmund

(Belga) Le Borussia Dortmund a signé un beau coup sur le marché des transferts en attirant le jeune et prolifique buteur Erling Haaland. Le Norvégien de 19 ans, qui arrive en provenance du RB Salzbourg, a paraphé un contrat jusqu'en juin 2024 en faveur du club d'Axel Witsel et Thorgan Hazard.

Le BVB s'est réjoui de la venue d'un "numéro neuf classique" que le club qualifie comme "le talent le plus excitant d'Europe". "Malgré les nombreuses offres des meilleurs clubs du continent, Erling Haaland a opté pour Dortmund et ses perspectives. Notre ténacité a porté ses fruits", a déclaré le directeur général du club Hans-Joachim Watzke. Michael Zorc, directeur sportif des Borussen, a dressé le profil du joueur. "C'est un avant-centre ambitieux, athlétique et très fort, doté d'un instinct du but et d'une vitesse impressionnante. Nous aimerions encore le développer davantage au club. Âgé de 19 ans, nous espérons qu'il débute une grande carrière." Cette saison, Haaland affiche 28 buts et 7 assists en 22 rencontres toutes compétitions confondues, dont 8 goals en six matches de Ligue des champions. L'international norvégien, 1m94, a notamment fait souffrir la défense de Genk avec un triplé en Autriche et un but en 28 minutes de jeu dans le Limbourg. Haaland est également le premier joueur de moins de vingt ans à avoir marqué lors de ses cinq premiers matches de C1. Le Norvégien rejoindra sa nouvelle équipe vendredi prochain et se rendra en stage hivernal à Marbella le lendemain avec ses nouveaux équipiers. (Belga)