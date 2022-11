Le Canada, adversaire des Diables Rouges, avec trois joueurs qui évoluent en Belgique

(Belga) Le Canada, adversaire de la Belgique dans le groupe F de la Coupe du monde de football, a dévoilé dimanche sa sélection de 26 joueurs pour le Mondial, prévu du 20 novembre au 18 décembre au Qatar.

Pour sa première participation à une Coupe du monde depuis 1986, le Canada se rendra au Qatar avec deux joueurs de Jupiler Pro League: Tajon Buchanan et Cyle Larin qui évoluent tous les deux au Club de Bruges et un de Challenger Pro League: Liam Fraser (Deinze). Deux anciens du championnat belge sont également présents dans la sélection avec le jeune talent Jonathan David (Lille, ex-La Gantoise) et Iké Ugbo (Troyes, ex-Cercle de Bruges et Genk). Les 'Canucks' pourront également compter sur leur autre jeune star Alphonso Davies qui évolue au Bayern Munich. Le Canada sera le premier adversaire de la Belgique dans le groupe F le 23 novembre prochain. Les Canadiens affronteront ensuite la Croatie (27 novembre) et le Maroc (1er décembre). La sélection: Gardiens: James Pantemis (CF Montréal/Can), Milan Borjan (Etoile rouge de Belgrade/Ser), Dayne St.Clair (Minnesota/USA) Défenseurs: Samuel Adekugbe (Hatayspor/Tur), Joel Waterman (CF Montréal/Can), Alistair Johnston (CF Montréal/Can), Richie Laryea (Toronto FC/Can), Kamal Miller (CF Montréal/Can), Steven Vitoria (Chaves/Por), Derek Cornelius (Panetolikos/Grè) Milieux: Liam Fraser (Deinze), Ismaël Koné (CF Montréal/Can), Mark-Anthony Kaye (Toronto FC/Can), David Wotherspoon (St.Johnstone/Eco), Jonathan Osorio (Toronto FC/Can), Atiba Hutchinson (Besiktas/Tur), Stephen Eustaquio (FC Porto/Por), Samuel Piette (CF Montréal/Can) Attaquants: Liam Millar (FC Bâle/Sui), Lucas Cavallini (Vancouver/Can), Iké Ugbo (Troyes/Fra), Tajon Buchanan (Club de Bruges), Jonathan David (Lille/Fra), Cyle Larin (Club de Bruges), Alphonso Davies (Bayern Munich/All), Junior Hoilett (Reading/Ang). (Belga)