Le Cap-Vert écarte la Mauritanie en fin de match

Les Requins Bleus ont remporté le groupe B de cette CAN en battant le Ghana et le Mozambique et en partageant avec l'Égypte. Ils seront opposés en quarts de finale au vainqueur du match entre le Maroc et l'Afrique du Sud de Hugo Broos qui se rencontrent mardi soir (21h00) lors du dernier huitièmes de finale.