Le capitaine de Leipzig Péter Gulácsi : "Nous voulons absolument passer l'hiver européen"

(Belga) Péter Gulácsi, capitaine du RB Leipzig, n'a pas caché les ambitions de son club à deux jours du déplacement décisif au Jan Breydel lors de la 5e journée du groupe A de la Ligue des Champions. Une défaite contre le Club de Bruges serait synonyme de fin de parcours européen pour les Allemands cette saison, ce que veut absolument éviter le portier hongrois.

"Nous les joueurs voulons absolument passer l'hiver européen", a-t-il déclaré au magazine allemand Kicker. "Nous avons un large effectif, nous sommes capables de gérer les deux fronts." Leipzig, battu par les Brugeois à l'aller (1-2), n'a pas le droit à l'erreur. Seule une victoire permettrait aux Allemands de rester en lice pour la 3e place, synonyme de barrage pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Ce weekend, l'équipe de l'Américain Jesse Marsch n'a pas eu voix au chapitre sur le terrain d'Hoffenheim (2-0) en Bundesliga. "Nous avons bien commencé le match mais nous avons été beaucoup trop fébriles dès la 20e minute de jeu et avons encaissé à deux reprises. Mercredi, il faudra être beaucoup plus lucides et plus performants avec le ballon", a analysé l'international hongrois de 31 ans. (Belga)