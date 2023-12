Le capitaine de Luton Tom Lockyer étudiera les possibilités d'un avenir dans le football

"Je ferai ce que je peux pour aider le club", a déclaré Lockyer. "Je ne sais pas encore à quel titre, mais je consulterai des spécialistes l'année prochaine". Il a ajouté que le "fighting spirit" de l'équipe lui avait donné "un coup de pouce bien nécessaire" pendant sa convalescence. Luton Town, 18e de Premier League, a récemment remporté des victoires importantes contre Newcastle et Sheffield United.

"Je vais très bien et je me sens tout à fait moi-même après l'arrêt cardiaque dont j'ai été victime à Bournemouth. Si je vais si bien, c'est grâce aux actes héroïques des joueurs, du personnel, des médecins et des infirmières. Je suis reconnaissant que cela me soit arrivé alors que j'étais entouré de ces héros. Ils m'ont sauvé la vie. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi."