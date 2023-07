Le capitaine Dusan Tadic quitte l'Ajax avec effet immédiat

"La décision de quitter le club a été très difficile à prendre", a déclaré Tadic. "Cependant, je pense que c'est le bon moment, je pense que ce n'est pas seulement pour moi, mais aussi pour permettre au club de prendre un nouveau départ. Le temps que j'ai passé à l'Ajax et les succès que j'ai pu connaître sont des sentiments indescriptibles, des sentiments que je n'avais jamais éprouvés auparavant dans ma carrière. Je tiens donc à remercier chaleureusement tous les supporters pour les moments fantastiques que j'ai vécus ici. D'ailleurs, en ce qui me concerne, il ne s'agit pas d'un adieu définitif, je resterai à jamais un supporter de l'Ajax et j'espère revenir à Amsterdam dans un autre rôle, celui d'entraîneur, dans un avenir proche."

Dusan Tadic est arrivé en 2018 à l'Ajax en provenance de Southampton pour 13,7 millions d'euros. Entre 2018 et 2023, il a disputé 241 matchs avec un total de 105 buts et 112 assists pour les Ajacides.