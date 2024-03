Le Celta vire son entraîneur Rafael Benitez

Rafael Benítez a été démis de ses fonctions d'entraîneur du Celta Vigo mardi. L'Espagnol paie les mauvais résultats du club et la défaite 4-0 contre le Real Madrid dimanche. Le Celta est 17e au classement de La Liga avec 24 points en 28 matchs, à peine deux de plus que Cadix actuel 18e et premier club dans la zone rouge.

Ancien entraîneur du Real Madrid et de Liverpool, Benítez avait également été licencié par Everton en janvier 2022. Après quoi il est resté sans club pendant plus d'un an. Le Celta l'a engagé l'été dernier en replacement de Carlos Carvalhal remercié malgré une 13e place à la fin de la saison dernière.

Benitez a aussi dirigé Chelsea, l'Inter, Naples et Newcastle. Il a remporté la LIgue des Champions 2005 avec Liverpool et remporté deux titres de champion d'Espagne et une Coupe de l'UEFA avec Valence en 2002 et 2004.