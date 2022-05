Le Celtic partage contre les Rangers et va devoir attendre pour s'adjuger un 52e titre

(Belga) Le Celtic a partagé l'enjeu contre les Rangers (1-1) dimanche dans le 5e et dernier 'Old Firm' de la saison. Le Celtic compte six points d'avance à trois journées de la fin et devra encore un peu patienter pour décrocher un 52e titre de champion d'Ecosse.

Les Bhoys, privés d'un 10e titre de rang par les Rangers la saison dernière, ont ouvert le score à la 21e par Jota. Mais l'équipe du Néerlandais Giovanni van Bronckhorst, malgré les absences de ses buteurs Morelos et Roofe, a égalisé à la 67e sur un goal de Fashion Sakala, ancien joueur du RSC Anderlecht. C'était le 3e duel en un mois entre les deux rivaux de Glasgow. Le Celtic s'était imposé 1-2 à Ibrox début avril avant de s'incliner sur le même score en demi-finale de Coupe il y a deux semaines. Pour les Rangers, ce duel historique était coincé entre les deux joutes en demi-finales de l'Europa League contre Leipzig. Battus 1-0 en Allemagne, ils peuvent encore inverser la tendance au retour. (Belga)