Le Cercle de Bruges dans le top 6 après sa large victoire 3-0 face à Courtrai

La première alerte est venue des pieds du Cercle et de Kevin Denkey qui a forcé un arrêt de Tom Vandenberghe (6e). Le Cercle insistait et pensait ouvrir le score mais le but de Minda était refusé pour une position de hors-jeu (9e). Vandenberghe était encore mis à contribution sur des frappes de Gboho (15e, 34e) et sur une tentative de Popovic (44e).

Le gardien des 'Kerels' est ensuite resté impuissant face à l'ouverture du score en fin de mi-temps du capitaine du Cercle Somers (45+1e), qui a repris à bout portant la balle après un corner mal négocié par la défense courtraisienne.