Le Cercle de Bruges se fait rejoindre par Saint-Trond dans les dernières minutes

Au classement, le Cercle reprend une place et passe 14e en conquérant un 8e point, qui l'amène devant Courtrai à la différence de buts. Saint-Trond, qui a 10 points pris sur ses six derniers matchs de championnat (4 nuls, 2 victoires), est 13e juste devant son adversaire du jour. Les deux clubs sont dans la zone rouge des playdowns, à la limite de laquelle se trouvent OHL et Malines (11 points).

Depuis son arrivée à la tête du STVV, Felice Mazzu a remporté deux victoires et partagé une fois l'enjeu donc, dimanche. Il a cependant longtemps semblé sur le point de concéder sa première défaite avec les Canaris, au stade Jan Breydel.