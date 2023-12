Le championnat de football de Turquie reprendra le 19 décembre

Le championnat de football de Turquie, suspendu depuis le lynchage lundi d'un arbitre, Halil Umut Meler, lors d'un match de première division à Ankara entre Ankaragücü et Rizespor, reprendra le 19 décembre, a annoncé mercredi le président de la Fédération turque de football (TFF).

L'arbitre d'une rencontre entre Ankaragücü et Rizespor, Halil Umut Meler, avait été roué de coups lundi soir par plusieurs hommes, dont le président du club de la capitale, Ankara.

Rizespor venait d'égaliser (1-1) quelques instants plus tôt dans le temps additionnel sur le terrain d'Ankaragücü, qui s'était vu refuser un but plus tôt dans le match.

Tombé au sol, l'arbitre s'est roulé en boule pour se protéger mais a reçu dans la foulée plusieurs coups de pied au visage, donné par deux autres hommes.

Les trois auteurs des coups ont été placés en détention mardi, tandis que l'arbitre était hospitalisé, souffrant notamment d'un traumatisme crânien.