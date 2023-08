Le championnat de football féminin débute vendredi, Anderlecht vise un 7e titre de suite

Pour la première fois sous l'égide de la Pro League, le championnat de Belgique de football féminin s'ouvre vendredi par deux duels entre Charleroi et Genk d'une part à 20h00, entre la Gantoise et Anderlecht, le champion sortant, ensuite à 20h30.

La première journée se poursuivra samedi avec le déplacement de Zulte Waregem à Malines à 13h30. Dans la foulée, le Standard, vainqueur de la Coupe de Belgique, se rendra au Club YLA à 16h00. En soirée, Oud-Heverlee Louvain accueillera le White Star Woluwe.

"Nous voulons poursuivre le développement de la compétition, en termes d'infrastructure, de formation et de détection des talents, et voulons élargir la base de supporters et développer les droits médias", assure la Pro League justifiant son implication dans une compétition féminine où les Anderlechtoises visent un 7e titre consécutif.