Le choc féminin Angleterre - États-Unis, programmé le 7 octobre à Wembley

(Belga) Le match de football féminin très attendu entre les Anglaises, nouvelles championnes d'Europe, et les Américaines, championnes du monde, se jouera le vendredi 7 octobre à Wembley.

Qualifié de "match parfait" par la sélectionneuse de l'Angleterre Sarina Wiegman, ce sera la revanche de la demi-finale du dernier Mondial. Les États-Unis s'étaient imposés 2-1. Ce duel opposera aussi deux des équipes favorites pour la Coupe du monde qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023. "Ce serait le match parfait pour notre équipe de rencontrer une autre équipe forte après tant de matches difficiles à l'Euro" a déclaré Wiegman. "Il est bon de profiter du moment que nous vivons après ce merveilleux été, mais nous savons que nous avons encore du travail à faire pour passer à l'étape suivante." Le coach des États-Unis, Vlatko Andonovski, savoure à l'avance l'événement. "C'est exactement le genre de match dont nous avons besoin au bon moment de notre préparation à la Coupe du monde, afin de nous tester face à une équipe anglaise très talentueuse. J'ai vu l'Angleterre jouer en direct lors de l'Euro, et je me réjouis de l'atmosphère incroyable qui régnera à Wembley et de cet autre grand événement pour le football féminin le 7 octobre." (Belga)