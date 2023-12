Le Clasico Anderlecht-Standard en tête d'affiche des 8es de finale qui débutent mardi

Trois jours avant leur duel en championnat, Anderlecht et le Standard croiseront une première fois le fer jeudi au parc Astrid. C'est la première fois que les deux équipes s'affronteront en Coupe de Belgique depuis leur duel en huitièmes de finale lors de l'édition 2017-2018. Les 'Rouches' s'étaient imposés 0-1 dans la capitale avant de mettre la main sur leur 8e et dernière Coupe en battant Genk en finale.

Mardi, Courtrai et le RWDM ouvriront le bal des huitièmes de finale au stade des Eperons d'Or (20h00) dans un duel entre deux équipes surtout concentrées sur leur maintien en Jupiler Pro League.

Mercredi, cinq matches sont au programme dont deux entre des équipes de Jupiler Pro League: Saint-Trond-La Gantoise (20h30) et Antwerp-Charleroi (20h30). Knokke, pensionnaire de Nationale 1 et tombeur de Malines en 16es de finale, recevra Oud-Heverlee Louvain (20h00). Genk et le Club Bruges affronteront eux des clubs de Challenger Pro League. Les Limbourgeois se rendront à Ostende (20h00) et les Brugeois accueilleront Zulte Waregem (20h45).

Jeudi, l'Union Saint-Gilloise, leader en championnat, se déplacera à Beveren, autre formation de Challenger Pro League, à 20h00 avant le Clasico Anderlecht-Standard à 20h30.