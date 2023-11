Le Clasico Anderlecht-Standard à l'affiche des huitièmes de finale

Le Clasico entre Anderlecht et le Standard sera la principale affiche des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique de football, comme l'a révélé le tirage au sort effectué jeudi.

Tombeurs respectifs de La Louvière (0-1) et Harelbeke (5-0) en seizièmes de finale, Anderlecht et le Standard s'affronteront donc au Lotto Park lors des huitièmes de finale prévus les 5, 6 et 7 décembre. Les deux clubs se retrouveront ensuite en championnat le 10 décembre, toujours à Anderlecht.

Parmi les autres affiches, trois autres duels entre équipes de Jupiler Pro League sont au programme. Tenant du titre, l'Antwerp accueillera Charleroi, le RWDM se déplacera à Courtrai et La Gantoise se rendra à Saint-Trond.