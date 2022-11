Le Club Bruges au coup d'envoi avec Sobol, Meijer et Lang

(Belga) Carl Hoefkens, avec la suspension d'Abakar Sylla et la blessure de Clinton Mata, a été contraint de modifier la composition de sa défense. Pour affronter le Bayer Leverkusen ce mardi soir (18h45), et tenter de décrocher la première place du groupe B de la Ligue des Champions, le technicien brugeois a décidé d'aligner Dedryck Boyata, Brandon Mechele ainsi qu'Eduard Sobol et Bjorn Meijer, deux arrières gauche de formation. Reste à voir la disposition tactique réservée par le T1 brugeois.

Simon Mignolet défendra le but des Gazelles. Dans le milieu de terrain, le capitaine Hans Vanaken sera accompagné de Casper Nielsen. Tajon Buchanan devrait prendre place sur un flanc. Les trois joueurs les plus offensifs devraient être Noa Lang, Kamal Sowah et Ferran Jutgla. À noter que le Danois Andreas Skov Olsen débutera sur le banc et que Dennis Odoi et Raphael Onyedika sont aussi suspendus. Malgré sa défaite 0-4 face à Porto mercredi dernier, le Club est toujours en tête avec 10 points, soit un de plus que les Portugais. En cas de succès à Leverkusen, les Brugeois termineront premiers de leur groupe, ce qui leur assurerait d'éviter en théorie un (moins) gros morceau en 8es de finale et où ils joueraient le match retour à domicile. En cas de partage ou de défaite, les 'Blauw & Zwart' devront composer avec le résultat du FC Porto contre l'Atlético de Madrid, 3e avec 5 points, un de plus que Leverkusen. En cas d'égalité de points entre Bruges et Porto, les Portugais prendront la première place grâce à une meilleure différence de buts. Composition : Mignolet, Sobol, Boyata, Mechele, Meijer, Nielsen, Vanaken (cap.), Buchanan, Lang, Sowah, Jutglà (Belga)