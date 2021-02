Le Club Bruges avec Nabil Dirar dans l'entrejeu à Kiev

(Belga) Nabil Dirar figure dans le onze de départ du Club Bruges pour le 16e de finale aller de l'Europa League, jeudi, au Dynamo Kiev. Il s'agit de la première titularisation du milieu de terrain marocain depuis son retour à Bruges fin janvier, dans les dernières heures du mercato hivernal. Il était monté au jeu en Coupe de Belgique contre Olsa Brakel.

Devant Simon Mignolet, la défense se composera de Clinton Mata, Odilon Kossounou, Brandon Mechele et Federico Ricca. Dirar évoluera aux côtés du capitaine Ruud Vormer et d'Eder Balanta dans l'entrejeu. David Okereke et Charles De Ketelaere devront alimenter en ballons le buteur Bas Dost Rik De Mil remplace l'entraîneur Philippe Clement, positif au Covid-19 comme le reste de son staff, sur le banc de touche. Les Brugeois sont également privés de Mats Rits, Hans Vanaken, Stefano Denswil et Matej Mitrovic, positifs au coronavirus, et de Noa Lang, malade. (Belga)