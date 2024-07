Le Club Bruges et Malines donnent le coup d'envoi de la saison 2024-2025 vendredi

L'Union et Anderlecht s'érigent comme les deux principaux concurrents des 'Blauw & Zwart' pour la couronne nationale. Les Saint-Gillois débuteront leur saison samedi chez le promu Dender (16h00) et les Anderlechtois recevront Saint-Trond samedi soir (20h45) dans une rencontre à huis clos.

Genk, l'Antwerp et la Gantoise feront office d'outsiders et de candidats sérieux au top 6, avec Malines, Saint-Trond et le Standard en embuscade. Les promus du Beerschot et de Dender, ainsi que Courtrai qui s'est sauvé en barrages l'année dernière, semblent être les clubs les plus menacés par la relégation. Louvain, Westerlo et Charleroi espéreront accrocher le top 12 pour s'éviter une fin de saison tendue.

La cuvée 2024-2025 de D1A ne verra aucun changement dans le format de la compétition, pas plus que la saison 2025-2026. Un vote avait été organisé en juin dernier mais les clubs ne sont pas parvenus à une majorité: l'élite du football se jouera toujours à 16 clubs, avec les 6 premiers qualifiés pour les Champions Playoffs (playoffs 1), et les 6 suivants pour les Europe Playoffs (playoffs 2), le tout avec division de points. Les 4 derniers joueront les Relegation Playoffs (playdowns), avec deux relégués à l'issue de ceux-ci et un barragiste.