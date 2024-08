Le Club Bruges porte plainte et exclut 42 supporters après les incidents au Standard

"Le Club a déjà exclu de manière proactive ces 'supporters' des matches à domicile et à l'extérieur du Club", peut-on lire dans un communiqué de presse. Une plainte pénale sera également déposée contre eux, et le Club de Bruges se portera partie civile.

"Une concertation a eu lieu vendredi dernier entre des représentants du Club Bruges et le collectif de supporters North Fanatics. Lors de cette réunion, le Club a souligné que le racisme et la xénophobie n'ont pas leur place au sein de la famille 'Blauw en Zwart', que les supporters impliqués ont causé un préjudice au club au niveau national et international par leur action, et que le Club tiendra tout collectif qui permet ou encourage un tel comportement responsable du préjudice causé au club."