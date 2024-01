Le Club Bruges, premier demi-finaliste, attend le vainqueur du derby bruxellois

Le football belge a repris ce mardi avec le premier quart de finale de la Coupe de Belgique remporté 0-1 par le Club Bruges à La Gantoise. Le but inscrit par Igor Thiago (17e) offre aux Blauw en Zwart l'occasion d'affronter en demi-finale le vainqueur du duel entre l'Union et Anderlecht.

Pour cette affiche, Hein Vanhaezebrouck n'a pas pu compter sur Hyun-Seok Hong, Tsuyoshi Watanabe, Tarik Tissoudali et Nurio Fortuna appelés en équipe nationale. Il a aussi enregistré les forfaits d'Andrew Hjulsager et Jordan Torunarigha remplacés par Brian Agbor et Bram Lagae. À Bruges, Ronny Deila a également été privé de deux internationaux, Dennis Odoi et Raphael Onyedika. Le Norvégien a titularisé Maxim De Cuyper sur son mauvais pied au poste de latéral droit et Casper Nielsen au milieu de terrain.

En début de rencontre, les deux équipes ont accumulé les maladresses. Le Club, qui pesait sur un trio défensif gantois inédit, a patienté avant que Thiago ne conclue un cafouillage (18e, 0-1). Le Brésilien a gâché la première de Daniel Schmidt, qui venait de remplacer Davy Roef, blessé aux ischio-jambiers (14e). Les Buffalos ont bien essayé de répliquer mais leur triangle au milieu de terrain formé de Sven Kums, Julien de Sart et Pieter Gerkens n'a pu amener qu'une timide tentative d'Hugo Cuypers (29e).